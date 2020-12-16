قيس سعيد يوجه رسالة "مبطنة" لـ"إخوان تونس": خونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في رسالة مبطنة إلى الإخوان، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن هناك فصيلا سياسيا خائنا يعيش على الأموال الأجنبية.

جاء هذا التصريح خلال لقاء الرئيس التونسي مع الأمين العام لاتحاد الشغل، لمناقشة مبادرة خروج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.



وجاءت كلمة سعيد على خلفية تنامي خطاب التكفير داخل البرلمان من قبل ائتلاف الكرامة الإخواني.

وأكد الرئيس التونسي في كلمته أنه "لن يقبل التحالف مع مؤامراتهم (في إشارة للإخوان) وأنه على العهد ولن يتراجع عن كل التزام تجاه الوطن، وتونس فوق الجميع".

وأكد أنه لن يتردد في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة أعداء تونس.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية التونسية، اتهامات مباشرة بارتكاب العنف والوقوف وراء العمليات الإرهابية في البلاد، عبر التمويلات المشبوهة للجمعيات التابعة لها .

وقامت لجنة تابعة للبنك المركزي التونسي، الأربعاء، بتجميد مبالغ ماليّة ناهزت قيمتها 86 مليون دينار في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة لطفي حشيشة خلال ندوة صحفية.

واتحاد الشغل هو أكبر منظمة نقابية في تونس تأسست سنة 1946، ويخوض صراعا مفتوحا مع ائتلاف الإخوان في تونس منذ 10سنوات، حيث تم تكفير أعضائه من قبل النائب الإخواني التونسي محمد العفاس.

وقال الرئيس التونسي خلال اللقاء: "لم انتمي إلى أي حزب، وهناك عديد من الخونة والعملاء تتلقى العملات الأجنبية التي تأتي خلسة، ونعلم من يريد أن يضرب تونس من الداخل".