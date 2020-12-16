إحياء ذكرى "ثورة السودان".. استعدادات وخطة أمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الحكومة السودانية، الأربعاء، أنها ستضع خطة أمنية لضمان سلامة المشاركين في مواكب إحياء الذكرى الثانية لـ"ثورة ديسمبر"

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، الذي تناول الاستعداد للمسيرات المتوقعة في الذكرى الثانية للثورة السوانية الذي يوافق يوم 19 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.



وكانت لجان المقاومة قد أعلنت في كل مناطق البلاد، بجانب الحزب الشيوعي عن مواكب لتصحيح مسار الثورة ، الأحد المقبل، وهو الاحتفال بالذكري الثانية.

وشددت الحكومة السودانية، في بيان، على ضرورة حماية الثوار والمشاركين في المواكب من أي مُنغصِّات قد تحدث.

كما دعت إلى أهمية توعية المواطنين بالاحترازات الصحية المطلوبة مع تأكيد حق المواطنين في التعبير السلمي.

وقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بيانا توضيحيا للوزراء حول حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، معتبرا أن "الحدث والتغيير الناتج عنه هو الإنجاز الأهم".

وأضاف: "يستحق أن نهنئ به أنفسنا وشعبنا ونزجي الشكر للجهود المتصلة لأكثر من عام من بعثتنا في واشنطن والدول الشقيقة والصديقة والجهات الأخرى".

وأشار إلى أهمية الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة وتهيئة الأرضية وإعداد الكوادر في المجال المصرفي والمجالات الاستثمارية.

واستقبل العاملين بالمجلس، عبد الله حمدوك، بالتصفيق والتهاني عقب الخطوة التاريخية الكبيرة بحذف اسم السودان من القائمة الأمريكية، بعد 27 عاما نتيجة لممارسات نظام الإخوان البائد.