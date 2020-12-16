الحريري يتعهد بكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن هناك إصرار قوي لمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أنه: "لا غطاء على أحد".

وشدد الحريري أن الهدف من ترؤس الحكومة اللبنانية هو القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار العاصمة بيروت.



وجاءت مواقف رئيس الحكومة المكلف بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث قال إنه أبلغ الأخير "أن الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت".

وفي قضية تحقيقات انفجار مرفأ بيروت أكد الحريري على أنه "هناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في هذه القضية لا غطاء ولا تغطية على أحد".

وتأتي مواقف الحريري في وقت يخوض فيها "معركة محاصصة" في تشكيل الحكومة تحول بعد حوالي شهرين من تكليفه على عدم قدرته على تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين بحسب ما أكد مرار.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حرب بيانات وتبادل اتهامات بالمسؤولية علن العرقلة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون.

وحينها قال الحريري، الذي قدم تشكيلة حكومية لميشال عون، إن الرئيس اللبناني وصهره النائب جبران باسيل، يتمسكان بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة.

فيما رد عون باتهام الحريري بالتفرد بتأليف الحكومة رافضا التوقيع على التشكيلة المقدمة من قبله بزعم عدم التوازن في التوزيع على الطوائف.



وجاء ذلك بموازاة الادعاءات التي وصلت الأسبوع الماضي إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين، وهو ما لاقى ردود فعل رافضة، معتبرين أنها انتقائية.

أما الحريري ورؤساء الحكومات ومفتي الجمهورية، فاعتبروا أن هذا الأمر هو محاولة لاستهداف وعزل موقع رئاسة الحكومة.