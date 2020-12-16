فرنسا تتوقع بدء التطعيم ضد كورونا في الأسبوع الأخير من ديسمبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ في البلاد بحلول الأسبوع الأخير من هذا الشهر "في حال توفر جميع الشروط".
وأوضح كاستيكس خلال كلمة في البرلمان أن الحملة لن تنطلق قبل الحصول على تصريح تسويق اللقاح من وكالة الأدوية الأوروبية "المتوقع في 21 ديسمبر"، فضلا عن تصريح الهيئة العليا للصحة في البلاد.
وأضاف أن المواطنين غير ذوي الأولوية سينتظرون حتى "نهاية الربيع" للحصول على اللقاح.
يذكر أن وزراء صحة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وخمس دول أوروبية أخرى تعهدوا أمس الثلاثاء، بأنهم سينسقون فيما بينهم لإطلاق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
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