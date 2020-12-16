الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أوروبا مطلع 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من خطر كبير لانتعاش فيروس كورونا في أوائل العام المقبل 2021م.



وأوصت المنظمة بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان له" إنه بالنظر إلى تطور وباء كوفيد -19 في أوروبا هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021"، داعيا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي" خلال احتفالات نهاية العام".

وأفادت المنظمة "قد يبدو وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي في ظل وجود الأصدقاء والعائلة مزعجا، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين وسالمين".

وسجّل الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم 53 بلدا من بينها روسيا، أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.