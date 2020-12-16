شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني الـ49 للمملكة، الذي يوافق يوم السادس عشر من شهر ديسمبر كل عام، وفق وكالة أنباء البحرين.
وكتب نتنياهو على "تويتر"، الأربعاء: "أهنئ مملكة البحرين بمناسبة حلول يومها الوطني الـ49".
إلى ذلك أضاف: "لا شك أن عامكم الـ50 سيتحلى بالنمو والازدهار، كما لا شك في أن العلاقات بين البلدين ستؤدي إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".
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