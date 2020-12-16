جامعة حلوان تكشف أعداد المقبولين للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية "2020-2021"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021 بإجمالي 771 طالبا وطالبة، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، و326 طالبة.

وتجرى الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية، و13 كلية بالتزكية وهم كليات (التمريض - التربية - الطب - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - العلوم - الصيدلة - السياحة والفنادق - التربية الموسيقية - التربية الرياضية بنات - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم - الاقتصاد المنزلي - الخدمة الاجتماعية).

وحث الدكتور ماجد نجم الطلاب على المشاركة الفعالة بحرية كاملة أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير لاختيار ممثليهم من زملائهم الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تثري خبرات الطلاب وتضعهم على طريق ممارسة حقوقهم المشروعة بشكل ديمقراطى وتعودهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتساهم على زيادة انتمائهم للوطن، وفي إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

ودعا رئيس جامعة حلوان، إلى عدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الانتخابية، مؤكدا على حرص الجامعة لإجراء الانتخابات الاتحادية الطلابية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، أن جامعة جامعة حلوان أعلنت اليوم الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021 وذلك بعد فحص الطعون المقدمة والبالغة 61 طعنًا حيث تم قبول 29 طعنا أمس ، ليصبح أعداد الطلاب المتقدمين للانتخابات الطلابية 771 طالبا وطالبة، ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية المشاركة الطلابية، ويعد هذا الإقبال الطلابي في المشاركة في العملية الانتخابية انعكاساً لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة.

وجاءت أعداد المرشحين النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية على النحو التالي:

كلية هندسة حلوان 53 طالبا وطالبة، والحقوق 58 طالبا وطالبة، وهندسة المطرية 70 طالبا وطالبة، الآداب 84 طالبا وطالبة، وكلية الفنون التطبيقية 13 طالبا وطالبة، والتربية الفنية 8 طالبا وطالبة، وكلية التربية الرياضية بنين 49 طالبا، وكلية والتجارة وإدارة الأعمال 71.

وفي الكليات التي ليس بها انتخاب: كلية التمريض 23 طالبا وطالبة، كلية التربية 26 طالبا وطالبة، كلية الطب 21 طالبا وطالبة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 27 طالبا وطالبة، كلية العلوم 53 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 25 طالبا وطالبة، كلية السياحة والفنادق 18 طالبا وطالبة، التربية الموسيقية 14 طالبا وطالبة، كلية التربية الرياضية بنات 22 طالبا وطالبة، الفنون الجميلة 23 طالبا وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 27 طالبا وطالبة، وكلية الاقتصاد المنزلى 40 طالبا وطالبة، والخدمة الاجتماعية 46 طالبا وطالبة.

وتبدأ الدعاية الانتخابية غدا الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020.

وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.​