9 ملايين جنيه وترسانة داخل خزينة.. كواليس العثور على أسلحة بعقار ضابط سابق في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تعثر مالي كان بداية الكشف عن أسلحة نارية داخل خزينة حديدية بعقار سكني ملك ضابط سابق في منطقة العجوزة.

ضابط سابق اشترى عقارا من أحد البنوك، فسدد جزءا من المبلغ قبل أن يتعثر في سداد 9 ملايين جنيه.

حصل البنك على حكم يقتضي الحجز على العقار والتصرف فيه من قبل البنك.

توجه محضر من المحكمة ومندوب من البنك لاستلام العقار. وفي أثناء عملية الجرد عثروا على خزينة ومفتاح بفتحها عثر على 5 أسلحة نارية بينها رشاش إضافة إلى أسلحة بيضاء ولاسلكي.

أبلغ القائمون على عملية تسلم العقار الشرطة فتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى مكان اختباء المشكو في حقه بأكتوبر وأمكن ضبطه لكنه أنكر حيازته للسلاح.

وتم التحفظ على المضبوطات وتعيين حراسة على العقار وعرض المتهم على النيابة.

ويعكف رجال المباحث على كشف ملابسات تواجد تلك الأسلحة في العقار.