11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

كشفت بيانات المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، اليوم الأربعاء، أن إصابات فيروس كورونا في البلاد قفزت بأكثر من 11 ألف حالة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد.

وجاءت هذه الزيادة الهائلة بعد يوم واحد من فرض عزل عام لخمسة أسابيع في هولندا التي لقي فيها أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم خلال

جائحة كورونا.

وفرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إغلاقًا عامًا جديدًا لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أن المدارس والمتاحف وصالات الرياضة ستغلق بدءًا من منتصف ليل اليوم وحتى 19 يناير.

وأثناء حديث روتي من مكتبه في لاهاي، كانت مجموعة من المتظاهرين تنفذ اعتصامًا خارج مكتبه رفضًا للإغلاق.



وقال روتي في خطاب متلفز للأمة: "الحقيقة هي أن هذه ليست إنفلونزا بريئة كما يعتقد بعض الناس، مثل المتظاهرين في الخارج... هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجميع".

وأضاف روتي: "نحن ندرك كمجلس الوزراء مدى شدة الإجراءات التي نتخذها اليوم خصوصا مع اقتراب عيد الميلاد".

واعتبارًا من يوم الثلاثاء، سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية مثل صالونات الحلاقة والمتاحف والمسارح حتى 19 يناير، وسيتعين على جميع المدارس والجامعات التحول إلى التعلم عن بعد اعتبارًا من يوم الأربعاء.

