المغرب يسجل 3351 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء تسجيل 3 آلاف و351 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 406 آلاف و970 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 38 وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 6 آلاف و749 حالة، كما تم

تسجيل 3 آلاف و924 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 366 ألفا و835.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء، تسجيل 2793 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 403619 حالة .



وذكر بيان للوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3817288 منذ بداية انتشار الفيروس، وتم تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6711 حالة، كما تم تسجيل 3846 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 362911.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، عن تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4096 يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 391521.