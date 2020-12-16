ملك البحرين يتلقى لقاحًا مضادًا لكورونا

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

وقال الملك البحريني " حبانا الله في المملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع"

وأعرب آل خليفة عن شكره وتقديره "لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع".

يشار إلى أن البحرين، أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني رسميًا، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.

قالت وكالة أنباء البحرين، إن ذلك سيتيح استخدامه

بشكل كامل للجميع، حيث أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا المسبب لـ "كوفيد-19"، وفقًا لروسيا اليوم.

ولفتت الوكالة إلى أن قرار الموافقة جاء استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد وشملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، وكذلك التحقق من جودته.

كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية، المكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية. وبعد