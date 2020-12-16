680 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية ،اليوم الأربعاء، 680 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل تراجعا مقارنة مع 846 وفاة في اليوم السابق.

في الوقت نفسه، شهد معدل الإصابات اليومية بكورونا في البلاد ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق (17572 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 14844 إصابة أمس).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي الذي سجل في إيطاليا منذ بداية الجائحة

مليون و888144 إصابة مؤكدة منها 66537 حالة وفاة و645706 حالات نشطة ومليون و175901 حالة شفاء.

وتتصدر إيطاليا قائمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مصدر حكومي قوله إن حملة التطعيم ضد كورونا في إيطاليا من المتوقع أن تنطلق في فترة بين عيد الميلاد وعيد

رأس السنة، مضيفا أن الحكومة في انتظار تسلم أول دفعة من لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية تضم 1.83 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 73 مليونا و809 آلاف و741 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و641 ألفا و741 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 51 مليونا و819 ألفا و551 حالة، الأربعاء.

في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، حوالي ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24

ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.