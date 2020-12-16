اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، لبحث الوضع الأمني العام بالبلاد وسير مختلف أجهزة الوزارة.
وأكد الرئيس قيس سعيد، خلال اللقاء، بقصر قرطاج، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، ضرورة توفر المزيد من الانسجام بين وحدات وإدارات وزارة الداخلية حتى يكون العمل
ذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن وحدات جيش البحر والحرس البحري تمكنت، خلال عملية مشتركة، من انتشال جثة وإنقاذ 51 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب معطل بسواحل ولاية صفاقس.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء -
يشار إلى أن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أعلن أن الحكومة التونسية نسقت مع البنك الدولي بخصوص الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء لقاح "فايزر- بايونتيك" في حدود مليوني جرعة ستكون جاهزة في شهر أبريل المقبل، وسيتم تقديمها بالمجان للفئات ذات الأولوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يجتمع بوزير الداخلية لبحث الوضع الأمني بالبلاد وفرض احترام القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.