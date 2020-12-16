7 نشاطات لمركز الملك سلمان للإغاثة

* توزيع 19.2 طنًا من التمور للمحتاجين في مديريتي حمر جبجب وهدن بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 14.400 فرد بواقع 2400 أسرة.

* توزيع مواد إيوائية للنازحين المتضررين من الحريق في وادي ذنة بمديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب، شملت خياما وبطانيات وبسطا.

* 1200 كرتون من التمور للأسر المتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفادت منها 1200 أسرة.

* 1087 حقيبة شتوية للمعوزين والأسر الفقيرة في إقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6522 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن.

* توزيع 2000 كرتون من التمور للنازحين والفئات الأشد ضعفًا في مديرية صالة بمحافظة تعز، استفادت منها 2000 أسرة.

* 910 كراتين من التمور في مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج، استفادت منها 910 من الأسر الأشد احتياجا، ضمن مشروع توزيع 5000 كرتون من التمور للأسر المحتاجة في اليمن.

* 675 حقيبة شتوية بمحافظة البيضاء، منها 405 حقائب شتوية للنازحين في مديرية مسورة، و270 للنازحين في مديرية الزاهر.