تحرير 17 طالبًا من المحتجزين لدى بوكوحرام

أعلنت السلطات النيجيرية تحرير 17 طالبًا من أصل أكثر من 330 طالبًا في عداد المفقودين والمحتجزين لدى جماعة «بوكوحرام» الإرهابية بمحافظة «كاتسينا» شمال غربي البلاد، كما أثار إعلان متمردين من جماعة بوكو حرام المتطرفة مسؤوليتهم عن اختطاف مئات الأولاد من مدرسة في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا الأسبوع الماضي، مخاوف من تصاعد موجة العنف في المنطقة.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة كاتسينا غامبو عيسى في بيان: إن مدرسة العلوم الحكومية الثانوية في كانكارا تعرضت لهجوم من قبل مجموعة كبيرة من جماعة بوكوحرام الذين أطلقوا النار ببنادق إيه كيه - 47.

وأشار إلى أنه تم تسليم الطلاب المحررين إلى أسرهم، وأن العمليات ما زالت مستمرة لتحرير الباقين من قبضة الجماعة الإرهابية.

اتصالات ومناقشات

ذكر شيخو على تويتر خلال محادثات مع حاكم كاتسينا أمينو ماساري: «أجرى الخاطفون اتصالات وكانت المناقشات جارية بالفعل بشأن سلامة الأطفال وعودتهم إلى منازلهم». ولم يذكر أي من المسؤولين ما إذا كانت المفاوضات مع بوكو حرام أو جماعة أخرى.

وقال المساري «إن الأجهزة الأمنية المنتشرة في عمليات الإنقاذ أبلغتنا أيضًا أنها حددت مواقعها».

وقالت صحيفة ديلي نيجيريان إنها تلقت رسالة صوتية من زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو تدعي الاختطاف، على الرغم من عدم وجود تحقق مستقل من صحتها.

الجماعات الإجرامية

تعمل عدة جماعات مسلحة في شمال نيجيريا حيث تقع ولاية كاتسينا، كان يعتقد في الأصل أن المهاجمين كانوا قطاع طرق يعملون في بعض الأحيان مع بوكو حرام.

ينشط قطاع الطرق في المنطقة الشمالية الغربية منذ بعض الوقت، وتزايدت عمليات الخطف في السنوات الأخيرة.

إذا ثبت أن بوكو حرام وراء الاختطاف، فقد يعني ذلك موجة جديدة من التطرف الديني آخذة في الازدياد في نيجيريا. لأكثر من 10 سنوات، انخرطت الجماعة في حملة دموية لفرض حكم صارم، لكنها نشطت بشكل أساسي في شمال شرق نيجيريا، وليس في الشمال الغربي، حيث تقع ولاية كاتسينا. وقتل الآلاف وشرد أكثر من مليون شخص بسبب أعمال العنف.

قال من مجموعة الأزمات الدولية، نامدي أوباسي، إن تحول أنشطة بوكو حرام إلى الشمال الغربي سيكون له تداعيات أمنية خطيرة لأنه يمكن أن يشترك مع الجماعات الإجرامية المسلحة الأخرى المعروفة بتنفيذها للهجمات وجمع المدفوعات من الأسر والأسواق.

وقال أوباسي لوكالة أسوشيتد برس: «إنهم مثل الجيوش الصغيرة القادرة على تنفيذ العمليات في تحد لقوات الأمن، وهذا أمر مقلق».

قال مالام سيدو فونتوا، عضو منظمة مجتمع مدني محلية في ولاية كاتسينا: «قبل الآن، كان قطاع الطرق والمختطفون يرهبون دولتنا، لكن لم يتم عمل الكثير لمعالجة الوضع».

وأضاف أن «خطف الطلاب كان ذروة كل ذلك. إنه أمر غير مقبول وعلى الحكومة أن تفعل المزيد لحماية الطلاب والمقيمين».

وقال إن الهجوم كان بمثابة نكسة كبيرة للتعليم في كاتسينا، والتي كانت قد بدأت في إحراز تقدم في التسجيل، مضيفًا: «سيحبط شعبنا من إرسال أطفالهم إلى المدرسة».

جرائم حرب

تأتي عمليات الاختطاف أيضًا في الوقت الذي قد يتم فيه التحقيق مع بوكو حرام والجيش النيجيري بتهمة ارتكاب جرائم حرب في تمرد المتمردين، الذي استمر أكثر من عقد من الزمان.

أصدرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي تقريراً يقول إن ما لا يقل عن 10000 مدني لقوا حتفهم في حجز الجيش النيجيري منذ 2011 بعد اعتقالهم على صلة بتمرد بوكو حرام في شمال نيجيريا.

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، إن التحقيق وجد أدلة كافية تستحق فتح تحقيق شامل في مزاعم بارتكاب متطرفين من بوكو حرام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك في اتهامات بارتكاب القوات الحكومية النيجيرية انتهاكات.

قالت المدعية العامة فاتو بنسودة إن هناك «أساسًا معقولاً للاعتقاد» بأن بوكو حرام والجماعات المنشقة المرتبطة بها ارتكبت جرائم تشمل القتل والاغتصاب والعبودية والتعذيب، فضلاً عن الاستهداف المتعمد للمدارس واستخدام الأطفال كجنود.

- نفذت بوكو حرام عمليات اختطاف جماعية لطلاب من قبل:

- أخطرها في أبريل 2014، عندما تم نقل أكثر من 270 تلميذة من مهجعهن في المدرسة الثانوية الحكومية في شيبوك في شمال شرق ولاية بورنو.

- حوالي 100 من الفتيات ما زلن في عداد المفقودين.

- في فبراير 2014، قتل 59 فتى خلال هجوم بوكو حرام على كلية الحكومة الفيدرالية بوني يادي في ولاية يوبي.

- أكثر من 1100 شخص قتلوا في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في أعمال عنف مرتبطة بهجمات لقطاع الطرق وفقا لمنظمة العفو الدولية.