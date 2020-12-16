“حالة الطقس” أكثر البرامج مشاهدة على القناة الأولى

احتلت نشرة الطقس، التي تعرض على القناة الأولى بشكل يومي، المرتبة الأولى بين برامج القناة الأكثر متابعة خلال الأسبوع الأخير.

وشاهد نشرة حالة الطقس 5.792 مليون مشاهد، كأكثر برامج القناة الأولى متابعة، خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 دجنبر.

واحتل مسلسل “هاينة”، الذي يعرض على القناة نفسها المرتبة الثانية بـ5.38 مليون مشاهد، متبوعا بالأخبار باللغة العربية بـ 4.57 مليون مشاهدة.

وحجز برنامج “ستاند آب” مكانه، الأسبوع الماضي، في المرتبة الرابعة بـ4.13 مليون مشاهدة، وأخيرا في ترتيب “الطوب 5” سلسلة مداولة بـ2.93 مليون.