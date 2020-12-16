شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي في الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 جاءت الفحوص التي أٌجريت لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سلبية لمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، لكنه سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء إن الفريق الطبي للوزارة يتابع عن كثب حالة بومبيو. وأحجم المتحدث عن تحديد الشخص الذي خالطه بومبيو معللا ذلك بأسباب تتعلق بالخصوصية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي في الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.