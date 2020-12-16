تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س .

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والمد الثاني عند 04:34 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:28 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 10:46 والمد الثاني عند الساعة 00:21 والجزرالاول عند الساعة 17:27 والجزرالثاني عند الساعة 06:28 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 15 75 35

دبي 28 17 65 30

الشارقة 29 15 75 30

عجمان 29 18 80 35

أم القيوين 28 14 75 30

رأس الخيمة 26 15 75 30

الفجيرة 26 18 70 40

العين 26 17 65 25

ليوا 27 14 85 35

الرويس 28 14 85 35

السلع 26 15 85 40

دلما 26 19 85 35

طنب الكبرى 25 19 75 35

طنب الصغرى 25 19 75 35

أبو موسى 25 19 75 35