شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خبيرة أمنية أمريكية تكشف تورط قطر في تمويل شراء أسلحة للمتمردين الحوثيين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 7 ساعات - 3:44 مساءً, 16 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
كشفت الخبيرة الأمنية الأمريكية “أيرينا تسوكرمان”، تفاصيل موثوقة تشير إلى رفع قطر معدلات تزويدها ميليشيا الحوثي بالطائرات بدون طيار في انتهاك لقانون مجلس الأمن 2216 الذي يحظر نقل الأسلحة لليمن، لافتة الانتباه إلى تقديم مقاول أمني أمريكي “لم تسمه” شهادته قريباً أمام الهيئات الدولية والسلطات الفيدرالية الأمريكية حول دور قطر و “آل ثاني” في تمويل شراء الأسلحة لصالح الحوثيين في اليمن.
وأوضحت “أيرينا” في تصريحات لموقع “صدى البلد” الإلكتروني اليوم، أن فريق هذا المقاول يمتلك أدلة قوية على المكان الذي تقوم فيه مجموعة من المسؤولين الفاسدين الهاربين من إحدى الدول العربية بعمليات لغسيل أموالهم المسروقة من خزينة هذه الدولة، كما يمتلك وفريقه معلومات حول البنوك، وكيفية غسل المكاسب غير المشروعة المسروقة، وتفاصيل تعاونهم مع الفصائل المناهضة لقيادات هذه الدولة من خلال التعاون مع الدوحة.
وأضافت أن تمويل قطر للحوثيين ودعمها لـــ “حزب الله” اللبناني تم تجاهله إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، إلا أنه الآن ومع البدء في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل حكومة الولايات المتحدة، ومع تزايد عدد الدول في أوروبا التي صنفت “حزب الله” على أنه منظمة إرهابية، فإن هذه التطورات لابد أن تأخذ على محمل الجد لما لها من أهمية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة أمنية أمريكية تكشف تورط قطر في تمويل شراء أسلحة للمتمردين الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.