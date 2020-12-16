شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو»: الجراد الصحراوي يهدد معيشة الملايين في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوكالة الأممية في بيان صحفي اليوم، إلى أن الدعم الدولي وحملة الاستجابة الواسعة وغير المسبوقة ساعدا في معالجة أكثر من 1.3 مليون هكتار من غزو الجراد في عشرة بلدان منذ يناير.
وأكدت الفاو أن عمليات المكافحة حالت دون حدوث خسارة ما يقدر بـنحو 2.7 مليون طن من الحبوب، بقيمة حوالي 800 مليون دولار، في البلدان المتضررة أصلاً من انعدام الأمن الغذائي الحاد والفقر.
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