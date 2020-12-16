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مسؤول أمني أمريكي: الانتخابات الرئاسية الأكثر أمانًا في التاريخ

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قال المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي كريستوفر كريبس، إن الانتخابات الأمريكية التي أجريت في نوفمبر كانت أكثر الانتخابات أمانا في تاريخ البلاد.

وأضاف كريبس للكونجرس خلال بيانه الافتتاحي اليوم: "بينما تكون الانتخابات في بعض الأحيان فوضوية، كانت هذه انتخابات آمنة. ولا شك لدي في ذلك".

وكان ترامب قد أقال كريبس بعد أن طعن علنا في مزاعم الرئيس بتزوير الانتخابات. في غضون ذلك، رفع الفريق القانوني لترامب عشرات القضايا المتعلقة بالانتخابات أمام المحاكم في جميع أنحاء البلاد، ولكن تم رفض جميع القضايا تقريبا بسبب نقص الأدلة.

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