شقيق تيم حسن يثير الانتباه.. هل تفوّق عليه في الوسامة؟

وتفاعل المتابعون مع الصورة حيث لاحظ البعض التشابه بين الشقيقين، وجاءت تعليقات طريفة على الصورة مفادها أنّ نذير سبقَ شقيقه من ناحية الوسامة.

يذكر أن تيم كان قد أطلّ أخيراً في مسلسل "الهيبة الرد" وحظي بتفاعل كبير على صعيد إطلالته في الجزء الجديد، قبل أن يغير اللوك بشكل كامل خلال تصويره مسلسل "أنا" الذي يجري التحضير له حالياً مع المخرج سامر البرقاوي.

