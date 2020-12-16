صالح والعبادي يناقشان الانتخابات المبكرة والاجراءات التي تضمن نزاهتها

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الانتخابات المبكرة والاجراءات التي تضمن نزاهتها. وقال مكتب العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن العبادي "استقبل في مكتبه اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية برهم صالح وشهد اللقاء بحث مجمل الاوضاع التي يشهدها البلد واهمية ايجاد الحلول المناسبة وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لا تؤثر على المواطنين".



وأضاف البيان أنه "جرى مناقشة اهمية اجراء الانتخابات المبكرة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن نزاهتها وعدم التلاعب بنتائجها ليكون صوت الناخب معبرا حقيقيا عن ارادته"، مشيراً الى أن "اللقاء أكد ضرورة تكامل الجهود والعمل المستمر لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد في مختلف القطاعات".

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