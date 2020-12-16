لبنان يسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بجائحة كورونا، أنه تم أيضا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 150933، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1234.

وقالت إن عدد حالات الشفاء يبلغ 103033، فيما لا يزال هناك 1001 حالة استشفاء من بينها 409 حالات في العناية المركزة.