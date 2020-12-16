"المؤبد".. فرنسا تحاكم المدانين في اعتداء "شارلي إيبدو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوح بين 4 سنوات والمؤبد للمدانين في الاعتداءات على باريس عام 2015.
وقضت بالسجن 30 عاما للمتهم الرئيسي علي رضا بولات بعد إدانته بتهمة "التواطؤ" في الجرائم الإرهابية التي نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي واستهدفت مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة ومتجرا يهوديا.
وحكمت على حياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي المتوارية، بالعقوبة نفسها لدورها في التحضير للاعتداءين.
وفي السابع من يناير/كانون الثاني 2015، قتل الأخوان شريف وسعيد كواشي، نحو 11 شخصا في هجوم استهدف هيئة تحرير الصحيفة الأسبوعية الساخرة قبل أن يلوذا بالفرار ويقتلا شرطيا.
وفي اليوم التالي، قتل أميدي كوليبالي شرطية في مونروج في ضواحي باريس، وفي التاسع من يناير/ كانون الثاني، قتل 4 أشخاص، عندما احتجز رهائن في متجر "إيبر كاشير" على أطراف باريس الشرقية.
وقتلت الشرطة كوليبالي بعدما اقتحمت المتجر وقُتل الأخوان كواشي على أيدي القوات الخاصة بالشرطة الفرنسية في مطبعة لجآ إليها في دامارتان أون جول، شمال شرق باريس.
وأدت سلسلة اعتداءات شهدتها فرنسا منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى مقتل 258 شخصا.
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