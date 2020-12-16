عقوبات أمريكا تفضح الحاكم الإيراني لصنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحول السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو إلى ملاحق دوليا، بعدما صنفته الولايات المتحدة الأمريكية على القائمة السوداء، بوصفه ضابطا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وجاءت معاقبة إيرلو لتفضح قصة تهريب إيرلو من إيران إلى صنعاء عبر طائرات الأمم المتحدة في عملية احتيال كبيرة، وتؤكد صدق ما وصلت إليه الحكومة اليمنية الشرعية بعدما تحول إلى المندوب السامي لنظام الملالي في العاصمة المختطفة، والحاكم بأمره في قلب الميليشيات الحوثية الإرهابية. وعدت الولايات المتحدة الأمريكية، فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الأداة الأساسية للنظام الإيراني لزرع الفوضى والدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأكدت أنها عازمة على ملاحقته واتخاذ الإجراءات ضده، لتعطيل الشبكات الإرهابية التي يقف وراءها، وقطع الموارد التي تدعم أنشطة المجموعة الإرهابية.

إشعال الصراع

واعترفت واشنطن بأن دعم طهران للحوثيين من شأنه أن يغذي الصراع في اليمن ويفاقم عدم الاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية «إرسال إيرلو إلى اليمن إشارة إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يعتزم زيادة دعم الحوثيين وزيادة تعقيد الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع».

وأكدت أن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث وجيران اليمن لتسهيل وقف إطلاق النار والتسوية السياسية، مشيرة إلى أن «شعب اليمن يستحق السلام والاستقرار»، وأضافت «ونحن ندرج إيرلو وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، لكونه تصرف أو زعم أنه يتصرف لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو نيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر».

50 فرعا إرهابيا

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية جامعة المصطفى الدولية كمنظمة إرهابية، بوصفها جامعة إيرانية تضم أكثر من 50 فرعا دوليا وتوفر منصة لعمليات فيلق القدس.

وقالت إن فروعها عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بواسطة تجنيد الطلاب الدوليين، بمن في ذلك أشخاص أمريكيون، وأكدت «يجب على المجتمع الدولي أن يكون حذرا من النفوذ الإيراني والتجسس والعمليات الإرهابية التي تسهلها البنية التحتية التعليمية للنظام. قام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتجنيد طلاب باكستانيين وأفغان في جامعة المصطفى الدولية للانضمام إلى كتيبة زينبيون وفرقة فاطميون، وهما مجموعتا ميليشيات تقاتلان نيابة عن فيلق القدس في سوريا، وهما مدرجتان سابقا ضمن سلطات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان»، وأقرت بأن الجامعة تقدم المساعدة المادية والرعاية والدعم التكنولوجي إلى فيلق القدس.

أجندة مدمرة

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية الباكستاني المقيم في إيران يوسف علي موراج على قائمة العقوبات، مشيرة إلى أنه شارك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتنسيق العمليات وتخطيطها وتنفيذها في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وقالت: «يستغل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أي فرصة لتعزيز أجندته العنيفة والمدمرة، بما في ذلك من خلال استغلال الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإكراه الأفراد الضعفاء على القتال نيابة عن النظام الإيراني. ولسوف تستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف ومواجهة هذا السلوك الخبيث»

ويفرض الأمر التنفيذي 13224 عقوبات شديدة على أي شخص أو كيان أجنبي يتبين أنه ارتكب أعمالا إرهابية تهدد أمن الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي أو يشكل خطرا كبيرا لارتكاب أعمال مماثلة، ويفرض تجميد مختلف الأصول الخاصة بالشخصيات والكيانات المدرجة في الفئات المذكورة به ويحظر على الأمريكيين الدخول في أية معاملات مع تلك الكيانات والشخصيات.

سرايا المختار

وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية ضربها بقوة لملاحقة الإرهاب الإيراني، حيث أدرجت وزارة الخارجية أمس جماعة سرايا المختار على لائحة الإرهابيين الدوليين، مؤكدة أنها تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقالت «تهدف عملية الإدراج هذه إلى حرمان سرايا المختار من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال إرهابية، وتشتمل انعكاسات عملية الإدراج هذه من بين انعكاسات أخرى على تجميد كل ممتلكات الجماعة ومصالحها في الممتلكات الواقعة في الولايات المتحدة أو التي تندرج ضمنها أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها مواطنون أمريكيون، كما يحظر على الأمريكيين الدخول في أي معاملات مع الجماعة بشكل عام»، وحذرت المجتمع الدولي من التعامل مع سرايا المختار مؤكدة «عزلها ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وأنها تساند أعمال إنفاذ القانون التي تتولاها الوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى».

إيرلو.. الجنرال المجهول:

• عمره 61 عاما

• ضابط بفيلق القدس منذ عام 1999م

• تنقل بين لبنان واليمن وعمل مع قاسم سليماني

• خبير في الصواريخ المضادة للطائرات

• لم يتقلد «حسن إيرلو أي منصب من قبل

• ساهم في بناء شبكة صواريخ حزب الله

• كان من أبرز العاملين مع عماد مغنية، الذي قتل بتفجير عبوة في سوريا عام 2008

• شارك في التخطيط لاغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق

• قاد عناصر الباسيج في عدد من المدن لقمع وقتل المتظاهرين الإيرانيين

• شقيقه حسين إيرلو أحد أبرز مؤسسي الحرس الثوري الذين لقوا مصرعهم في الحرب العراقية الإيرانية

سرايا المختار.. لماذا؟

• منظمة إرهابية مدعومة من إيران

• تتمركز في البحرين

• تتلقى الدعم المالي واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني

• تهدف إلى التخريب والدمار وبث الفوضى والإرهاب

• خططت لهجمات ضد أفراد أمريكيين

• عرضت مكافآت مالية مقابل اغتيال مسؤولين بحرينيين