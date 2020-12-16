شرطة الشارقة تكرم جهات متعاونة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشاد العقيد عمر بوالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، بالشراكات المجتمعية المميزة التي تتمتع بها القيادة مع مختلف المؤسسات العاملة بالدولة، والتي تسهم بدورها في تحقيق الأهداف والرسالة الرامية إلى خدمة أفراد المجتمع وتحقيق المفهوم الشامل لتعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك لدى تكريمه، اليوم الأربعاء بمقر القيادة، عدداً من الجهات المتعاونة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمجموعة من المؤسسات المصرفية والشركات الخاصة ومستشفى القاسمي بالشارقة لتعاونهم المثمر والبناء مع القيادة وذلك بحضور العقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة.

وثمن بوالزود الدور الفاعل الذي تقوم به الجهات المتعاونة وإسهامها المباشر في تحقيق إنجازات شرطة الشارقة، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة التي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بالعمل الأمني والإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي الذي يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة.

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