شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 أشهر للخادمة السارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات بدبي، بحبس خادمة آسيوية 3 أشهر والإبعاد، بعد إدانتها بسرقة منزل مخدومتها، وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين تقدمت خليجية ببلاغ يفيد بسرقة أموال ومصوغات من منزلها.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة بأنها لاحظت اختفاء مبالغ مالية ومجوهرات تخصها، فقامت بإرسال الخادمات إلى منزل والدها، ومن ثم قامت بتفتيش خزانة الخادمة المشتبه فيها وعثرت على 3200 درهم ومجوهرات عائدة لها، وبسؤال الخادمة أقرت بالاستيلاء على الذهب بحجة أنه قديم ومكسر.

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