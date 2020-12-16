مدير محاكم دبي يلتقي الموظفين الجدد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، لقاء افتراضياً عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي للموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في الدائرة، لتحقيق التواصل الفعّال بينهم، لتكون مدخلاً رئيسياً في عملية التطوير والتحديث، وللاطلاع على آخر المستجدات؛ تحقيقاً للشفافية لإنجاز الخطط والأهداف الاستراتيجية السنوية من خلال ضمان الوصول لعمليات الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي، للوصول إلى الريادة في عمل المحاكم.

وأوضح المنصوري: إن هذا اللقاء يهدف إلى فتح المجال للموظفين للاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم ومختلف الموضوعات التي تخص مجال العمل بالدائرة وإيصالها إلى الإدارة العليا مباشرة، وللاطلاع على سير الأعمال ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأمور العمل في سبيل إيجاد بيئة وظيفية متميزة للعمل، مؤكداً أهمية أن يتصف الموظف بالإيجابية؛ لأن بيئة العمل الإيجابية هي العنصر الأساسي لإحساس الموظفين بالراحة والاستقرار والترابط، وأداء الواجبات بجودة عالية.

وأكّد أن رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة وسياساتها المتميزة، هي المسار الذي تعتمد عليه محاكم دبي، في وضع مبادراتها وتوجهاتها؛ لتبلغ بها أعلى القمم.

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