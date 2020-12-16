شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 6 أشهر للخياط المزور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محاكم دبي حكماً بحبس خياط آسيوي 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته وآخر هارب بتزوير مستندات رسمية وغير رسمية.

وحسب أمر الإحالة، اعترف المدان بتزوير شهادة عدم ممانعة من قبل شركة يعمل بها بمعاونة متهم آخر هارب، حيث استخرج بموجبها رخصة تجارية، متعللاً بمماطله مدير الشركة في منحه رسالة عدم الممانعة لممارسة نشاط تجاري خاص.

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