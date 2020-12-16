الأردن تسجل 2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ،اليوم الأربعاء، تسجيل 2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 267585 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى

230274 حالة شفاء بعد تسجيل 4029 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة ليرتفع اجمالى حالات الوفاة إلى 3465 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الثلاثاء، تسجيل 2547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات

الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 265024 إصابة.



وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 226245 حالة شفاء بعد تسجيل 3591 حالة إضافية.



كما سجل الأردن 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3437 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الأردنية السبت تسجيل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإصابة 1816 حالة إضافية.