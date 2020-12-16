البرلمان العربي يدعو إلى إنشاء صناديق لتعويض ضحايا الإرهاب

أكد البرلمان العربي ، أهمية سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، فضلاً عن إنشاء صناديق عربية وطنية لتعويضهم.
جاء ذلك في مداخلة "علوي الباشا" رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي ، في الاجتماع المشترك الرابع بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حول موضوع "دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب " والذي عقد "افتراضياً" .
ونوه "علوي الباشا" إلى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ب البرلمان العربي ستعمل على إصدار مشروع قانون استرشادي عربي لدعم ضحايا العمليات الإرهابية وتعويضهم ماديًا ومعنويًا.
وأكد "الباشا "، في مداخلته باسم البرلمان العربي ، تنامي الاهتمام الدولي ب ضحايا الإرهاب في المحورين الأول والرابع من إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي عانت من خطر الإرهاب وتداعياته، مما ترتب عليه سقوط أعداد لا حصر لها من ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة أغلبهم من المدنيين، وتزامن ذلك مع تدخل قوى إقليمية خارجية تعمل على إثارة بعض الصراعات في المنطقة على أسس دينية وطائفية وعرقية، لهدف واضح هو
وشدَّد "الباشا" على العناصر الرئيسية التي تقوم عليها رؤية البرلمان العربي تجاه هذا الموضوع، وأهمها ضرورة شمولية تعويض ضحايا الإرهاب ، خاصةً أن الضرر الذي يلحق بهم ليس ضررًا ماديًا أو جسديًا فقط وإنما يشمل كافة أوجه الحياة بمفهومها الشامل، ومن ثم يجب أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.
وأفاد البرلمان العربي ،في بيان اليوم "الأربعاء" أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.
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