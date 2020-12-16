جونسون يؤكد: توجد «فرصة» للتوصل لاتفاق ما بعد «بريكست»

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، وجود «فرصة كبيرة» للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم العلاقات التجارية بين الجانبين قبل الموعد النهائي المقرر يوم 31 ديسمبر الحالي.

جاء ذلك خلال جلسة جونسون الأسبوعية مع أعضاء البرلمان البريطاني، حيث قال: «هناك فرصة وأمل في أن يدرك أصدقاؤنا وشركاؤنا على الجانب الآخر من القنال (الاتحاد الأوروبي) المنطق، ونتوصل إلى اتفاق. كل ما يحتاج إليه الأمر، هو أن يدركوا أن بريطانيا لها حق طبيعي مثل أي دولة أخرى تريد أن تكون قادرة على السيطرة على قوانينها ومناطق صيدها».

وأضاف جونسون «مهما حدث في الأيام القليلة المقبلة، أعلم أن هذا البلد سوف يزدهر بقوة وفقًا للشروط التي نتفق عليها مع أصدقائنا سواء كانوا أوروبيين، أو أستراليين أو كنديين».

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني «يمكننا المضي قدماً بقلب قوي وثقة عاليةٍ نحو عام 2021، مدركين أن هناك فرصًا كبيرة لاسكتلندا وبقية المملكة المتحدة».

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إحراز تقدم في ملفين مهمين.

وقالت، في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي: «توجد سبل للتوصل إلى اتفاق، إنها ضيّقة لكنها موجودة».

والموضوعان اللذان حصل تقدم بشأنهما هما: قواعد المنافسة العادلة ونظام الدعم الحكومي للشركات.

ولا تزال قصية الصيد البحري تشكل عائقاً كبيراً أمام توصل الطرفين إلى اتفاق شامل.