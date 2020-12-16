بومبيو يبدأ حجراً منزلياً بعد مخالطته مصاباً بـ«كورونا»

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو بدأ حجراً منزلياً بعد مخالطته شخصاً مصابا بمرض «كوفيد - 19».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير «خضع لفحص أتت نتيجته سلبية».

وأضاف المتحدث «لقد خالط شخصاً مصاباً بـ (كوفيد - 19)» لم يكشف عن هويته احتراماً لـ«خصوصيته».

وبموجب توصيات السلطات الصحية، سيكون بومبيو «في الحجر على أن يراقب وضعه من كثب فريق طبي من وزارة الخارجية».

وأصيب الكثير من مسؤولي السلطة التنفيذية الأميركية بفيروس كورونا المستجد، لا سيما في البيت الأبيض، حيث شخصت إصابة الرئيس دونالد ترامب، وأدخل المستشفى مدة ثلاثة أيام في خضم الحملة الانتخابية.

وأصيب بالفيروس أيضاً أفراد عدة من عائلة ترامب وعدد من مستشاريه.

ويظهر مايك بومبيو واضعاً الكمامة في غالبية زياراته للخارج.

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