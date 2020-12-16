التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3351 بكورونا.. 58% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3351 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1523 حالة جديدة، منها 1144 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 434 حالة، من بينها 133 حالة بالصخيرات تمارة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 341 حالة، منها 220 حالة بمراكش. وبجهة الشمال، سجلت 337 حالة، منها 166 حالة بطنجة. وبجهة الشرق، سجلت 195 حالة، ثم 193 بجهة سوس ماسة، و73 بجهة فاس مكناس، ثم 71 بدرعة تافلالت، ثم 71 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة بكلميم واد نون سجلت 57 حالة، ثم 48 بجهة بني ملال خنيفرة، و8 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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