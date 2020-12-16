فاجعة.. مصرع أسرة في طنجة جراء الإختناق بغاز البوتان

شهد حي مغوغة الصغيرة، زوال اليوم، وفاة أسرة بأكملها، جراء تسرب غاز البوتان في المنزل. وأفادت مصادر للموقع، بأن الإختناق شمل الزوج والذي يعمل قيد حياته عون سلطة، والزوجة وإبنيهما. وتم العثور على الضحايا جثث هامدة، امما شكل صدمة وحزن في صفوف العائلة والجيران.

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