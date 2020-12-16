منتخب الكرة الشاطئية يواجه وديا الإمارات

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يومي غد الخميس وبعده الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم مباراتين وديتين امام منتخب الإمارات العربية المتحدة.

وستنطلق المباراة الأولى على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بينما ستجرى المباراة الثانية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وفي هذا الإطار، وجه مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الدعوة إلى 16 لاعبا للمشاركة في المبارتين، ويتعلق الأمر بكل من :

– إسماعيل الواريري

– زكرياء صواري

– حسام الزرقاوي

– سامي إيزال

– علي الخديم

– الحسين فنشي

– حسام كاروتي

– زهير جابري

– محمد الغيلاني

– عز الدين الحميدي

– أمين البيدوري

– يونس العساس

– ياسين كمال

– محمد السهلي

– ربيع أبو طالبي

– عبد الله زروال

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