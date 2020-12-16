بعد الجدل..أمكراز: تصريحي يتماشى مع الموقف الوطني من القضية الفلسطينية.. والتطبيع لن يهز البيجيدي لأنه مر بلحظات أصعب -فيديو

دافع الكاتب العام للشبيبة العدالة والتنمية، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز عن خروجه الإعلامي على قناة مقربة من النظام الإيراني، لمناقشة قضية التطبيع مع إسرائيل، والذي أثار الكثير من الجدل بلغ حد المطالبة بإقالته.

وقال أمكراز في لقاء مع قناة فرانس 24، إن ما صرح به “هو موقف شبيبة العدالة والتنمية في الموضوع وهو موقف مشرف يتماشى مع الموقف الوطني في القضية”، مؤكدا أن للمغاربة باع طويل في دعم القضية الفلسطينية وقدموا لها الشيء الكثير.

وحول دلالة خروجه في هذه القناة، قال أمكراز إنه لم يحمل أي رسائل سياسية معينة، بل حاول استهداف جمهور هذه القناة الذي هو من نوع خاص ولا يشاهد الإعلام المغربي، وأضاف “أردت أن أسمعهم صوت المغاربة ليتعرفوا عليهم أكثر وعلى مواقفهم من مختلف القضايا”.

وكرر الوزير ما قاله رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالقول إن قرار التطبيع كان قرارا صعبا واحتاج لأزيد من سنتين من المفاوضات مع الطرف الأمريكي.

وحول تداعيات القضية على الوضع الداخلي للحزب، قال أمكراز، إنه لا يتوقع حدوث أي هزة سياسية لحزبه، لأنه مر بلحظات أصعب مما يعيشه الآن، مضيفا بأن هناك اختلافات في التقدير داخل الحزب لكن المؤسسات هي التي تتخذ القرار في النهاية، معتبرا أن المؤتمر القادم سيشكل مناسبة للمحاسبة والمسائلةموقعه يفرض عليه إكراهات يجب أن يتخذ موقفا معينا”.

وكانت شبيبة حزب العدالة والتنمية التي يرأسها أمكراز قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن رفضها لقرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدة أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت.