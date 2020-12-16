شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو"سلبي كورونا " ويخضع للحجر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الفحوص التي أٌجريت لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نتيجة "سلبية" لمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد ، لكنه سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بالفيروس. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء إن الفريق الطبي للوزارة يتابع عن كثب حالة بومبيو. وأحجم المتحدث عن تحديد الشخص الذي خالطه بومبيو معللا ذلك بأسباب تتعلق بالخصوصية.

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