توصية بعدم بذل مجهود بدني كبير بعد التطعيم ضد كورونا

موسكو ـ وكالات: نصحت طبيبة روسية بتجنب المجهود البدني الكبير في غضون 24 ساعة بعد التطعيم ضد “كوفيد19″. وقالت كبيرة الأطباء في المستوصف 2 بموسكو ناتاليا شيندرياييفا، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية “نوصي بالامتناع عن ممارسة نشاط بدني كبير خلال اليوم. وذلك يخص أولئك الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية ويشاركون في تدريبات جدية. ويجب أن يكون يوم التطعيم يوما روتينيا هادئا”.

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