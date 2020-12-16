رغم الهدنة.. أرمينيا تعلن أسر العشرات من جنودها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السلطات الأرمينية في إقليم ناغورني قرة باغ، الأربعاء، أن عشرات من جنودها تم أسرهم من قبل أذربيجان رغم اتفاق وقف إطلاق النار .

وقال رئيس قره باغ أراييك هاروتيونان، في رسالة نشرت على "فيسبوك"، إنه: "للأسف، تم أسر عشرات من جنودنا قرب ختسابيرد".



ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأت أذربيجان وأرمينيا عملية تبادل أسرى بعد أكثر من شهر على الاتفاق الذي وضع حدا لمعارك في إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت اللجنة الأذربيجانية لأسرى الحرب والمفقودين، في بيان، أمس الثلاثاء، إنه:" بعد المفاوضات مع الجانب الأرميني وبمشاركة منظمات دولية وقيادة قوات حفظ السلام الروسية تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن".

وبدأت العملية يوم الإثنين، وفقا للمصدر نفسه، الذي أوضح أن "عودة أسرى الحرب والرهائن الأذربيجانيين إلى بلادهم تمت خلال النهار".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عودة 44 أسيرا إلى أرمينيا.

وجاء ذلك وسط تأكيدات قوة حفظ السلام الروسية حصول أول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار يوم السبت الماضي بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي لأذربيجان.



وشكّل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد معارك استمرت 6 أسابيع وأسفرت عن مقتل 5 آلاف شخص على الأقل، هزيمة للقوات الأرمينية وأعطى باكو مكاسب جغرافية.

وبحسب أرتاك بغلاريان، المسؤول عن قضايا حقوق الإنسان في إقليم قره باغ، تم الإبلاغ عن "اختفاء حوالي 60 جنديا من وحدات مختلفة" قرب ختسابيرد.



وأعلنت باكو الأحد الماضي، مقتل 4 من جنودها في صدامات مع القوات الأرمينية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما اتهمت أرمينيا باكو أيضا بشن هجمات.