مقتل المئات من مسلحي "أونق شني" بإقليم أوروميا الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، مقتل المئات من مسلحي جماعة "أونق شني" المسلحة المنشقة عن جبهة تحرير أورومو، غربي إقليم أوروميا.

وقال رئيس مكتب شؤون الاتصالات لإقليم أوروميا جتاشو بالشا، إن حصيلة قتلى جماعة "أونق شني"، خلال الأسبوعين الماضين، بلغت 782 مسلحا، بعد عملية تطهير مشتركة شنتها قوات الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لحكومة الإقليم، وسط البلاد.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم، متورطون في انتهاكات وأعمال قتل وتحريض على العنف بالتعاون جبهة تحرير تجراي، في مناطق مختلفة بإقليم أوروميا.

وذكر المسؤول أيضا أنه تم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين محليين لإخفاقهم في الحفاظ على السلام، وثبت تعاونهم في ارتكاب فظائع ضد المدنيين مع جماعة "أونق شني".

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.

وأصبحت هذه الجماعة تهدد السلم والأمن في مختلف مناطق أوروميا، بعد أن تمكنت من التغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق الإقليم.

وتشكلت هذه الجماعة إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، وتم تشكيلها بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ "جال ميرو".

واتخذت جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، و4 مناطق أخرى في الإقليم وهي "وللغا"، "قلم"، و"هورو غودور" شرق وغرب.