أمطار متوسطة على محافظة الغربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، لهطول أمطار متوسطة، وجرى الدفع بسيارات ومعدات مجالس المدن وفروع شركة المياه، لسحب تجمعات المياه من الشوارع، لمنع شلل الحركة للمركبات والمارة.
وكلف محافظ الغربية، رؤساء المدن، والأجهزة المعنية بالتواجد في الشوارع، والتعامل مع رفع وسحب مياه الأمطار، والتعامل السريع مع الطوارئ.
كما شدد محافظ الغربية، على شركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء، والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.
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