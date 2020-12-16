الجزائر: تمديد إجراءات الحجر حتى نهاية ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية، اليوم الأربعاء عن تمديد الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) عبر الولايات الـ34 المعنية به من أصل 48 لمدة 15 يومًا إضافية.

وبحسب بيان الوزارة الأولى "يبدأ التمديد الجديد يوم 17 ديسمبر الجاري ويستمر إلى غاية 31 ديسمبر، ويمتد الإجراء من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحًا من اليوم الموالي".