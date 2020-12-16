أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هناك ماوصفته بالسبيل للتوصل إلى اتفاق يحدد العلاقة التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من التكتل "بريكست" ويكون متفقا عليه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وقالت فون دير لاين - في كلمة أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء - "إنه الظروف الراهنة، لا يمكنني إخباركمما إذا سيكون هناك اتفاق من عدمه والمسار قد يكون ضيقًا للغاية لكنه موجود".
وأضافت "لقد توصلنا إلى سبيل للمضي قدمًا بشأن معظم القضايا، لكن لا تزال هناك قضيتان معلقتين وهما فرص التكافؤ وحقوق الصيد لافتة إلى أن القضايا المرتبطة بالحكم تم حلها إلى حد
وأوضحت فون دير اين -أنه فيما يتعلق بمصائد الأسماك - فان المناقشة لا تزال صعبة للغاية ، لكنها تعهدت بمواصلة التفاوض.
يشار إلى أن رئيسة المفوضية الاوروبية قد عقدت محادثات مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يوم /الأحد/ الماضي، حيث اتفق الطرفان على "بذل المزيد من الجهد" ، ومواصلة المناقشات للوصول لاتفاق بين لندن وبروكسل، ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الجديدة في 31 ديسمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: هناك سبيلًا للتوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.