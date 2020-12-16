النمسا تتلقى 900 ألف جرعة من لقاح كورونا فايزر بحلول مارس

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء عن تلقى نحو 900 ألف جرعة من لقاح كورونا الجديد ( فايزر- بيونتك ) على ثلاثة دفعات تكتمل فى مارس المقبل.

وأعلن المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن نحو مليوني مواطن شاركوا فى فحوصات كورونا الجماعية التى جرت على مدار الأسبوعين الماضيين، وقال كورتس أنه يقدر حرص هذا العدد الكبير من المواطنين على المشاركة في الحملة التي أطلقتها الحكومة للفحص الجماعي من فيروس كورونا، مشيرا

إلى أن الحملة سيتم استئنافها عقب عطلة عيد الميلاد في 10 يناير المقبل.

وأوضح كورتس أن الفحوصات الجماعية سهلت مهمة الحكومة في تتبع سلاسل العدوى واكتشاف الأفراد من حاملي الفيروس بدون أعراض.

وأشار إلى أن هذه الفحوصات سوف تمكن من الاحتفال بعيد الميلاد بشكل جيد وبتوتر أقل وتسهل عملية الفتح التدريجي لكافة الانشطة فى البلاد.

وأعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الصحة السعودي، أنه من المقرر أن يبدأ توزيع اللقاح على المواطنين، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لافتًا إلى أن اللقاح للجميع بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الثلاثاء، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من أمس لجميع المواطنين والمقيمين.

وأكدت وزارة الصحة السعودية فاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.