الصحة العراقية تلمح إلى إمكانية عودة الغلق التام بسبب كورونا

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء إنه هناك احتمالية للعودة إلى الإغلاق التام أو الجزئي في حال ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 578916 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى

12636, فيما تم تسجيل 1766 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513405 حالة, في حين بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 52875 , من بينهم 197 يرقدون في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 1391 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2165 حالة

للشفاء.



وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات الكلي إلى 12614 حالة.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة العراقية، الخميس ألفين و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن بيان أصدرته الوزارة القول إنه جرى تسجيل 2322 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 474 ألفًا و376 حالة.



وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 544 ألفًا و670 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 12 ألفًا و125 حالة.