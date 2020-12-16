ترشيح الجنرال بول لاكاميرا لقيادة القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه تم ترشيح الجنرال بول لاكاميرا قائد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ لتولى منصب قائد القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية.
وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الجنرال لاكاميرا ينتمي للقوات البرية الأمريكية وهو جنرال من فئة الأربع نجوم وسبق له قيادة الحرب ضد تنظيم الدولةفي العراق وسوريا داعش وتمكن من إعادة أكثر من مائة ألف كيلومتر مربع من الأراضي في كلا البلدين محررا ما يقرب من 8 ملايين شخص من سيطرة داعش.
والجنرال الجديد سيخلف الجنرال روبرت أبرامز كقائد لـ 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا
وتخرج الجنرال لاكاميرا من الأكاديمية العسكرية الأمريكية (ويست بوينت) عام 1985، وعمل مع فرقة المشاة الثانية في كوريا الجنوبية، كما عمل في بنما وهايتي وأفغانستان والعراق وسوريا وكان نائبا لقائد فرقة المشاة الخامسة والعشرين في هاواي في الفترة من 2010 إلى 2012 .
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