بومبيو في الحجر الصحي

قرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دخول الحجر الصحي بعد الكشف عن مخالطته شخصا مصابا بفيروس "كوفيد- 19".

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن القرار يأتي بالتوافق مع إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، مؤكدا أن نتائج آخر فحص خضع له الوزير بعد مخالطة المصاب جاءت سلبية.

وأشار المتحدث إلى أن الفريق الطبي للوزارة يتابع صحة بومبيو عن كثب، ورفض الكشف عن اسم المصاب الذي خالطه الوزير.