ليتوانيا تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا في أول أيام الإغلاق

سيف اليزيد - أعلنت ليتوانيا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت رقما قياسياً لإصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك في اليوم الأول من الإغلاق العام على مستوى البلاد.

وأحصت البلاد 3418 إصابة جديدة و44 وفاة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الدولة المطلة على بحر البلطيق، والتي يبلغ عدد سكانها الثلاثة ملايين نسمة، تُصنف حاليا ضمن دول الاتحاد الأوروبي ذات أعلى معدلات الإصابة بكورونا.

وحتى الآن، أكدت الفحوص إصابة حوالي مئة ألف شخص بالفيروس في ليتوانيا، في حين توفي 907 إثر الإصابة به.

وفي إطار الجهود لكبح جماح الإصابات المرتفعة ومعدلات الوفاة، فرضت الحكومة إغلاقا على مستوى البلاد بداية من اليوم الأربعاء وحتى 31 يناير 2021.

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